В эти дни, с 14 по 16 ноября, в туристической столице Владимирской области проходит V Агропромышленный форум «Молоко России».

В эти дни, с 14 по 16 ноября, в туристической столице Владимирской области проходит V Агропромышленный форум «Молоко России». В Суздале собрались ведущие специалисты в области сельского хозяйства, а также представители власти и предпринимательства. Об этом сообщила регионального правительства.Как отметил заместитель министра сельского хозяйства области Сергей Лукьянов, наш край всегда славился своей молочной продукцией, так что место проведения форума выбрано не случайно. Владимирское молоко считается одним из лучших в России. Ежегодно предприятия 33-го региона перерабатывают около 200 тыс. тонн сырья и поставляют готовую продукцию по всей стране.Немаловажно, что сельхозпроизводители Владимирской области наращивают производство молока. Так, за 9 месяцев 2023 года наши аграрии дали 377,3 тыс. тонн продукции, что на 6,8% выше аналогичного прошлогоднего показателя.В рамках форума проводятся пленарные заседания, сессии, круглые столы и деловые встречи.