Обсудили драйверы развития региональной экономики. В ВлГУ за круглым столом собрались ученые, представители высшей школы, региональной власти, руководителей предприятий и общественников.

Обсудили драйверы развития региональной экономики. В ВлГУ за круглым столом собрались ученые, представители высшей школы, региональной власти, руководителей предприятий и общественников. Как отметили собравшиеся, тема экономического роста сейчас особенно актуальна – хоть в текущем году регион показал хороший рост промышленного производства, но экономика по определению требует гибкости и тщательного планирования. Одну из ключевых ролей в