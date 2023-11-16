Жители Лакинска Владимирской области простились со своим земляком Тимофеем Анистратовым, погибшим во время проведения специальной военной операции.

Жители Лакинска Владимирской области простились со своим земляком Тимофеем Анистратовым, погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом 14 ноября сообщила ГКУ ВО «Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения».Тимофей родился в 1991 году, воспитывался в Лакинском детском доме. Летом текущего года он подписал контракт и отправился в зону СВО. Герой служил в мотострелковом отделении и погиб, выполняя боевую задачу.«Коллектив сотрудников запомнит его добрым, отзывчивым, артистичным», – говорится в сообщении учреждения.