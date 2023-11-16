Владимирцы могут посмотреть мини-фильм об Александрове Его реализовали в рамках проекта Живая...

Владимирцы могут посмотреть мини-фильм об АлександровеЕго реализовали в рамках проекта "Живая нить традиций. Малые города Владимирской области" при поддержке Фонда президентских грантов.Он переносит зрителя во времена Ивана Грозного, который до сих пор - главное лицо старинного города. И расскажет историю Александровской слободы - обители грозного государя, тайну его знаменитой библиотеки..А также художественно-краеведческого музея, музея Цветаевых и усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец. И о дубе, которому уже пять веков.Часть фильма посвящена знакомству с мастерами, с промыслами нашего региона.Сам проект "Живая нить традиций" был запущен еще в 2020 году, чтобы привлечь внимание к интересным местам региона, прежде всего, молодежной аудитории. Саму видеоисторию можно найти в соцсетях региона.- С Александровской землей связана судьба знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. В 1910 годы она приезжала сюда в гости к своей сестре писательнице Анастасии Цветаевой. Именно Анастасия составила план дома, который она снимала в Александрове.