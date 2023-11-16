По данным инФОМа откладывают свободные деньги 55,3% россиян, в то как время тратят деньги только 25,4%.

По состоянию на 1 октября текущего года жители владимирской области хранили на счетах в банках 276,4 миллиарда рублей. За год сумма сбережний выросла на 19%.Как сообщает отделение Владимира Центрального банка, вкладчики больше предпочли рублевые вклады — на их долю приходится всего 96% депозитов. Также владимирцы пользовались и накопительными счетами.Согласно данным инФОМа, доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их, стала максимальной с марта 2023 года, она увеличилась до 55,3%. Доля тех, кто тратит деньги, напротив, уменьшилась на 3% — до 25,4%.Предприятия области по итогам 9 месяцев разместили в банках 29,4 млрд рублей, что на 11,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. Сумма на счетах индивидуальных предпринимателей региона превысила 13,4 млрд рублей, увеличившись за год на 37,9%.