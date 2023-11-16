Владимирская область присоединилась к доброй акции Синичкин день Его проводят для заботы о...

Владимирская область присоединилась к доброй акции "Синичкин день"Его проводят для заботы о птицах, которые остались у нас на зимовку.К акции присоединились сотрудники МЧС, студенты и школьники региона. Последние готовили домики для пернатых как дома, так и на уроках труда. Также в ход пошли коробки из-под обуви, пластиковые бутылки и даже упаковки из-под молока и сока.Этими фотографиями и видео поделились в группе "Движение первых Владимирской области".Специалисты рекомендуют вешать кормушки и раскладывать в них угощения - например, семечки, для синиц, щеглов, снегирей, соек, воробьев и свиристелей.