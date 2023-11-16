Владимирские строители вернули прежний облик многоэтажному дому в Докучаевске. В подшефном нашему...

Владимирские строители вернули прежний облик многоэтажному дому в Докучаевске.В подшефном нашему региону донецком Докучаевске продолжаются работы по восстановлению разрушенных ВСУ зданий. Так, например, владимирские строители вернули прежний облик многоэтажному дому - его кровля сильно пострадала от обстрела год назад. Информацию опубликовали наши коллеги - телекомпания Юнион. Ход ремонта прокомментировал Сергей Сахаров. Напомню, в Докучаевск он отправился в октябре, оставив, по собственному желанию, пост главы администрации Суздаля.Сергей Сахаров, спецпредставитель Владимирской области:- Наши строители приступили к работам летом этого года. Работы проводились в два этапа. Сегодня заключительный этап работ, мы оцениваем, примерно, 90 процентов всех видов работ здесь завершено, осталось поставить оконные проемы. И навести порядок.