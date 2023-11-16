Член Совета народных депутатов Владимира Евгений Станчев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию с изображением десятка яиц, стоимостью 165 рублей. Цена на продукты первой

Член Совета народных депутатов Владимира Евгений Станчев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию с изображением десятка яиц, стоимостью 165 рублей. Цена на продукты первой необходимости депутата очень удивила. Евгений Станчев обратил внимание, что цены устанавливает не Правительство РФ, а сами предприниматели. За работу следует взяться «Народному Фронту». Кроме того, по мнению депутата, УФАС Владимирской