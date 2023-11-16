Губернатор Владимирской области Александр Авдеев осмотрел новую коммунальную технику, приобретённую для муниципалитетов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев осмотрел новую коммунальную технику, приобретённую для муниципалитетов. Об этом сообщила регионального правительства.До конца 2023 года планируется закупить не менее 123 единиц спецмашин, в том числе автогрейдеров, тракторов и КДМ, а также навесного оборудования. На эти цели в областной казне предусмотрено 630,4 млн рублей.Первая партия из 28 машин уже прибыла во Владимирскую область. Большая часть техники универсальна и может применяться для уборки дорог зимой и летом. В ближайшие дни ожидается поставка ещё 32 единиц.Как отметил Александр Авдеев, регион обновляет парк коммунальной техники второй год подряд. Теперь перед муниципалитетами стоит задача найти на современные машины грамотных специалистов.