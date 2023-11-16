«Владимирские львицы – ВлГУ» встретятся с командой «Динамо-2» из Новосибирска, чтобы сразиться в мастерстве баскетбола. Матч состоится в выходные в Педагогическом институте. Об этом

«Владимирские львицы – ВлГУ» встретятся с командой «Динамо-2» из Новосибирска, чтобы сразиться в мастерстве баскетбола. Матч состоится в выходные в Педагогическом институте. Об этом рассказал Александр Авдеев в своем телеграм-канале. «Львицы» занимают верхнюю строчку в турнирной таблице чемпионата, то есть после трех проведенных туров они первые. Посмотреть на их игру можно бесплатно. 18 ноября баскетболистки