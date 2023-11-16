Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Владимирское объединение организаций профсоюзов отметило своё 75-летие. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.На самом мероприятии побывали зам губернатора Константин Баранов, секретарь Федерации независимых профсоюзов Татьяна Водопьянова, министр внутренней политики Татьяна Адулова и прочие представители органов власти.Сейчас профобъединение оказывает помощь и переселенцам из ЛДНР, мобилизованным гражданам и труженикам области. За 75 лет социальные и трудовые права были защищены сотням тысячам людей.