Правоохранители Владимирской области помогли ребёнку-инвалиду получить кресло-коляску активного типа.

Правоохранители Владимирской области помогли ребёнку-инвалиду получить кресло-коляску активного типа. Об этом сообщила региональной прокуратуры.С жалобой в ведомство обратилась мама инвалида, которая рассказала, что её дочке необходимо техническое средство реабилитации. Однако коляску областное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ вовремя не предоставило.Прокурор обратился в суд, который встал на сторону девочки-инвалида и обязал учреждение обеспечить ребёнка коляской. В настоящий момент права несовершеннолетней жительницы Владимира восстановлены.