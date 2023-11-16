Во Владимире легковой автомобиль столкнулся с машиной Скорой помощи. Как информирует пресс-служба...

Во Владимире легковой автомобиль столкнулся с машиной Скорой помощи.Как информирует пресс-служба ГИБДД по Владимирской области, сегодня (16 ноября) в утреннее время (7:34) в областном центре машина скорой помощи двигалась в прямом направлении (с маяком и звуковым сигналом).У остановки Дмитрия Погодина машина врезалась в автомобиль марки «Хендай».Известно, что в этот момент водитель легковой машины совершал манёвр на зелёный сигнал.Фото: https://vk.com/podsluhano_vo_vladimireВ результате ДТП пострадавших нет. Правда, повреждения получили обе машины.Фото: pxfuel.com