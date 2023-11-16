Это позволит повысить транспортную доступность динамично развивающего микрорайона Веризино.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил со своим заместителем Сергеем Сысуевым планы по организации автодорог до микрорайона Веризино. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.Жители одного из самых быстрорастущих микрорайонов Веризино часто жалуются на отстающую транспортную доступность и пробки. Для решения этой проблемы мэрия согласовала проект по устройству перекрёстка со светофорами возле «Ивановских мануфактур». Это позволит осуществлять движение до Веризино, а также поворы направо, в Нижний Новгород, и налево, в Москву.Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев добавил, что в настоящее время готовится проект организации данного перекрестка для согласования его с дирекцией федеральной трассы. Работы по устройству перекрестка запланированы на 2024 год.