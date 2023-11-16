Во Владимирской области активно восстанавливают сельские Дома культуры. Делается это и в рамках...

Во Владимирской области активно восстанавливают сельские Дома культуры.Делается это и в рамках нацпроекта, и по областной программе. Но попасть в неё не так уж и просто. Каковы культурные итоги этого года и какие ДК могут рассчитывать на попадание в проект в следующем году, расскажет Никита Тарбеев.О том, что это заброшенное здание когда-то было очагом культуры для всех близлежащих деревень, больше ничего не напоминает: двери заколочены, на стенах - строки местной светской хроники. Ирина Стекунова работала заведующей торчинским ДК в последние три года его существования - было тяжело, но огонёк культуры всё-таки тлел.Ирина Стекунова, бывшая заведующая домом культуры с. Торчино:- У нас были кружки, был театральный кружок, были ёлки- взрослые, детские-всё это было. День села мы проводили, единственная проблема- не было отопления.Дом, который построил местный СПК, открыл свои двери в 86-ом году. Такие тогда строились по всей стране. В девяностые хозяйства и заводы пришли в упадок, а вместе с ними и сельская культурная жизнь.Сергей Неплюев, житель села Торчино:- Здесь были концерты, люди приезжали. Самодеятельность такая была- гремела на весь район.Уменьшилось и само население района. Недавно в Торчино закрылась местная школа- из-за соображений целесообразности. Теперь в сельском поселении прорабатывают вопрос создания очага культуры в освободившемся здании. На большее пока рассчитывать не приходится.А вот так выглядит , например, лучший ДК во всем Селецком поселении-к слову, их здесь десять - дом культуры села Омутское. Несколько лет назад перешел с угольного отопления на газ.- Здесь у нас находится фойе, библиотека к нам не относится.Капитально отремонтированная библиотека, действительно контрастирует со всем остальным, что здесь есть. Зрители- под угрозой, рассказывает заведующая.Татьяна Сорокина, заведующая домом культуры села Омутское:- Проблемы с потолком, полом, со стенами- ремонт нужен везде. Сами видите- стены облезают, кругом всё рушится, крышу надо менять- крыша отваливается. Будет скоро протекать. Скоро всё это потечет сюда и потолок рухнет уже совсем.Николай Курашкин, глава администрации МО "Селецкое":- Мы ежегодно подаем по вступлению в программу "Развитие культуры Владимирской области". С учетом инфляции, каждый год мы пересчитываем смету, но пока, к сожалению, решения нет. К сожалению, нас и в 24-ый год не включили - ремонт этого дома культуры.Всего в регионе сейчас 436 ДК. И в очереди на капитальный ремонт по областной программе многие из них. За этот и прошедший год счастливый билет вытащили двадцать три клуба. Из региональной казны выделено более двухсот двадцати миллионов рублей.Среди счастливчиков - Дом культуры поселка Садовый. Здесь занимаются порядка двухсот ребят и еще сто взрослых.Татьяна Кошелюк, главный администратор Дома культуры п.Садовый:- Выход на сцену сделали специально удобный - это и для программ, декораций. Закругленные бока, чтобы люди не наталкивались. Сама по себе, вы видите, здесь делается...Также решены проблемы с системой отопления, здесь появится своя студия звукозаписи, кулинарный класс. Будут и другие сюрпризы, обещает заведующая. Если всё пойдет по плану, новый год местные ребята отметят в практически новом здании.- Вообще мы предполагаем новый год сделать в стиле карнавальной ночи- попробуем, если у нас получится...Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Конечно, все дома культуры мы за один год капитально не отремонтируем, которые требуются. Но нужно понимать, чтобы в областную программу вошел Дом культуры, нужно чтобы муниципалитет разработал проектно-сметную документацию, оплатил её, чтобы документация прошла все стадии голосования.В следующем году на дома культуры по региональному проекту выделят 210 миллионов рублей. Работы начнутся в восемнадцати учреждениях. Еще сто десять миллионов придут в регион по федеральной программе.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Александр Голубев, Андрей Синягин, Вести Владимир.