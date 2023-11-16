Ежегодно в регионе с помощью экстракорпорального оплодотворения рождаются около 200 детей. Так, в 2019 году на свет появились 202 ребенка, в 2020 – 219, в 2021 – 215, в 2022 – 216. При этом каждый год

Ежегодно в регионе с помощью экстракорпорального оплодотворения рождаются около 200 детей. Так, в 2019 году на свет появились 202 ребенка, в 2020 – 219, в 2021 – 215, в 2022 – 216. При этом каждый год проводится около 900 циклов, сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. С января по октябрь этого года было проведено 706