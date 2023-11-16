Во Владимирской области закупается дополнительная коммунальная техника для поддержания порядка на...

Во Владимирской области закупается дополнительная коммунальная техника для поддержания порядка на дорогах.Как информирует пресс-служба Правительства Владимирской области, 15 ноября на территории промышленной зоны в посёлке Улыбышево Судогодского района Губернатор Александр Авдеев осмотрел новую коммунальную технику, закупленную для муниципальных образований Владимирской области.Спецтранспорт и оборудование приобретались для повышения безопасности дорожного движения в зимний период и обеспечения транспортной доступности, в том числе для пассажирских и школьных автобусов.По решению главы региона на эти цели из областного бюджета выделено 630,4 млн рублей. Эти средства позволят до конца года приобрести не менее 123 единиц коммунальной техники и оборудования: автогрейдеры, комбинированные и подметально-уборочные машины, тракторы, а также навесное оборудование для содержания дорог.«Второй год подряд мы обновляем коммунальную технику для содержания не только региональных дорог, но и муниципальной улично-дорожной сети. Машины закупаем разноформатные: крупный транспорт, обслуживающий сельские дороги, погрузчики, малую технику, которая может работать на городских тротуарах, в парках. Различное навесное оборудование позволяет чистить улицы зимой, убирать смёт летом, поливать дороги. Важно, чтобы муниципалитеты уже сейчас подбирали соответствующих специалистов для работы на современной технике, развивали программы стимулирования для привлечения кадров в свои коммунальные предприятия: наращивали уровень заработной платы и социальный пакет, помогали работникам с жильём. Позитивные результаты этой работы уже есть во Владимире», – подчеркнул Александр Авдеев.На сегодняшний день поставлена первая часть закупленной техники – 28 машин. Большинство из них универсальны и будут задействованы круглый год как в городских условиях, так и на дорогах между сельскими населёнными пунктами.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области