Всероссийский день правовой помощи детям: не пропустите передачу Ларисы Павловой на «Радио России...

Всероссийский день правовой помощи детям: не пропустите передачу Ларисы Павловой на «Радио России Владимир»Напомним, 20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям.17 ноября в 7 часов 20 минут — в эфире программы «Ваше право» на Радио России Владимир нотариус Наталья Половинкина и юрист Лариса Павлова поговорят о проблемах детей и о том, как в этом может помочь нотариус.У вас есть вопросы? Звоните!Телефон эфира 35-31-33, код города Владимира - 4922.Фото: ГТРК «Владимир»; pxfuel.com