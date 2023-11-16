Окна заколочены, стекла выбиты. Прохожие рассказывают, что сверху падают осколки. Заброшенный дом на улице Разина давно стал пристанищем для бродяг и маргиналов. Сносить его, вероятно, не

Окна заколочены, стекла выбиты. Прохожие рассказывают, что сверху падают осколки. Заброшенный дом на улице Разина давно стал пристанищем для бродяг и маргиналов. Сносить его, вероятно, не спешат. Дом №4 на улице Разина был признан аварийным еще в 2014 году. Люди ждали расселения целых 7 лет. Об их нелегкой жизни мы не раз рассказывали. И вот