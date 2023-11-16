Жители Владимира подали 35 жалоб на состояние зеленых насаждений. В мэрии областного центра прошло...

Жители Владимира подали 35 жалоб на состояние зеленых насаждений.В мэрии областного центра прошло заседание комиссии по охране зеленых насаждений.Основная цель - сохранение "лёгких" города и предотвращение их вырубки. Также специалисты следят, чтобы во Владимире не было сухих и больных деревьев.На заседании рассмотрели 35 обращений от граждан по вопросам содержания зеленых насаждений. Комиссия приняла решение удалить сухостой и согласовала обращения на выполнение санитарной обрезки. А также согласовала вырубку деревьев, которые попали в зону работ по подведению газа к жилым домам в поселке Рахманов Перевоз.