По обвинению в незаконном хранении наркотических средств перед судом предстанет 48-летний житель Ковровского района.

По обвинению в незаконном хранении наркотических средств перед судом предстанет 48-летний житель Ковровского района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что подсудимый в 2023 году вырастил и высушил наркотикосодержащие растения. В итоге гражданин получил свыше 2,2 кг частей растений и более 250 граммов незаконного вещества. Свой «урожай» фигурант разложил по пакетам и убрал в картонную коробку.Отмечается, что обвиняемый свою вину полностью признал. Наркотические средства он хранил для личного употребления. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.