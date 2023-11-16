Как сообщили в Следкоме, мужчина арендовал у органа самоуправления земельный участок в Муромском районе. Обвиняемый знал – чтобы получить скидку на покупку земли, нужно построить там

Как сообщили в Следкоме, мужчина арендовал у органа самоуправления земельный участок в Муромском районе. Обвиняемый знал – чтобы получить скидку на покупку земли, нужно построить там объект капитального строительства. Для этого мужчина обманул кадастрового инженера, который по заявлению обвиняемого составил технический план гаража. Далее фигурант зарегистрировал право собственности на данный объект и купил участок земли