По обвинению в краже крупной суммы денег из квартиры 70-летней женщины перед судом предстанет 41-летний житель Мурома.

По обвинению в краже крупной суммы денег из квартиры 70-летней женщины перед судом предстанет 41-летний житель Мурома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Преступление было совершено в октябре. Из квартиры городской пенсионерки исчезли 100 тыс. рублей. Деньги хранились в холодильнике.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался приятель сына потерпевшей. Гражданина задержали, и на допросе он во всём сознался. Мужчина сообщил, что знал, где хранятся деньги, так как нередко приходил в гости. Он разбил окно кирпичом, залез в жилище и украл наличные. Отмечается, что стражи порядка успели изъять лишь четверть суммы, остальное обвиняемый израсходовал.Уголовное дело в отношении жителя Мурома передано в суд.