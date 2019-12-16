Певица Кети Топурия удивила выбором наряда. Короткое платье
артистки словно сделано из бумаги.
Певица Кети Топурия удивила выбором наряда. Короткое платье
артистки словно сделано из бумаги.
Поклонники любят Кети Топурию не только за необычный голос и
привлекательную внешность: многим приходятся по душе и экстравагантные образы певицы.
Сложно поверить, но практически все наряды знаменитость придумывает сама.
Артистка не отрицает, что иногда просит совета и помощи у стилистов и
дизайнеров, однако основная часть работы по созданию имиджа практически всегда
на ней.
Не так давно 33-летняя артистка вновь удивила публику. Звезда
примерила ультракороткое белое платье. Наряд обнажает стройные плечи и
длинные ноги Кети Топурии. Интересно, что платье очень напоминает бумажную
фигурку, сделанную в технике оригами. Новый имидж знаменитость
продемонстрировала в личном "Инстаграм.
Надо ли говорить, что подписчики видом любимицы остались
довольны. Некоторые обыватели отмечали, что фигура тоже достойна похвалы.
16 Дек 2019 в 12:54 PST
"Интересное у Вас платье😍😍😍
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо
еще к таким платьям вернуть твои прически 👏😀💄", "Я
не поклонница вашего творчества, но подписана на вас из -за ваших
нарядов-образов)! Супер))) Потрясающе!!!!))) Не перестаю восхищаться)!!!", "О
платье из клипа с центром "Далеко" 16 года, у вас еще там губы синие
были 🙌", "Платье в стиле Полиагональ", "О это из бумаги?", "Оригинальное, в
технике оригами 😊", "Бумажная Фея;)❤️👍👗🔥🔥", "Платье из оригами? Оригинально.😍", – отмечали поклонники .