Певица Кети Топурия удивила выбором наряда. Короткое платье артистки словно сделано из бумаги.

Певица Кети Топурия удивила выбором наряда. Короткое платьеартистки словно сделано из бумаги.Поклонники любят Кети Топурию не только за необычный голос ипривлекательную внешность: многим приходятся по душе и экстравагантные образы певицы.Сложно поверить, но практически все наряды знаменитость придумывает сама.Артистка не отрицает, что иногда просит совета и помощи у стилистов идизайнеров, однако основная часть работы по созданию имиджа практически всегдана ней.Не так давно 33-летняя артистка вновь удивила публику. Звездапримерила ультракороткое белое платье. Наряд обнажает стройные плечи идлинные ноги Кети Топурии. Интересно, что платье очень напоминает бумажнуюфигурку, сделанную в технике оригами. Новый имидж знаменитостьпродемонстрировала в личном "Инстаграм.Надо ли говорить, что подписчики видом любимицы осталисьдовольны. Некоторые обыватели отмечали, что фигура тоже достойна похвалы.16 Дек 2019 в 12:54 PST"Интересное у Вас платье😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надоеще к таким платьям вернуть твои прически 👏😀💄", "Яне поклонница вашего творчества, но подписана на вас из -за вашихнарядов-образов)! Супер))) Потрясающе!!!!))) Не перестаю восхищаться)!!!", "Оплатье из клипа с центром "Далеко" 16 года, у вас еще там губы синиебыли 🙌", "Платье в стиле Полиагональ", "О это из бумаги?", "Оригинальное, втехнике оригами 😊", "Бумажная Фея;)❤️👍👗🔥🔥", "Платье из оригами? Оригинально.😍", – отмечали поклонники .