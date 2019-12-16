После семейного конфликта дочь телеведущей Даны Борисовой пришлось
отправить в больницу. 12-летняя Полина открыла детали случившегося.
После семейного конфликта дочь телеведущей Даны Борисовой пришлось
отправить в больницу. 12-летняя Полина открыла детали случившегося.
Как оказалось, Дана и Полина вновь поскандалили. После ссоры
девочку пришлось везти к врачу.
"В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже
маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за
происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня
вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего
сверхсерьезного, врачи сказали: "До свадьбы заживет", – написала в личном "Инстаграм"
Полина.
Причины ссоры дочь Даны Борисовой открывать не стала, сказала
лишь про "старые и новые обиды". Девочка подчеркнула, что мать ни в чем не
винит и надеется, что конфликт вскоре сойдет на нет.
После Полина сообщила, что не прикасалась к рукописям мамы. "Я
не прятала, не жгла, не обливала, не прятала, не мяла", – отметил отпрыск
знаменитости.
Напомним, накануне поскандалила с единственной
наследницей. По словам телеведущей, дочь залила рукопись ее книги "Жизнь в
кайф", в которой она откровенно рассказывает о своих зависимостях и о том, как
смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.
19 Июн 2019 в 11:31 PDT
"Вообще в последнюю неделю были отношения напряженные, она
порезала мой шарф и блузку шелковую до съемок. Набрала ее папе и попросила,
пусть поживет у вас дней пять, у меня все сроки по книге горят. В ответ он
вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему,
это уже грязный немужской поступок", – прокомментировала ситуацию
Отметим, что ко всему прочему дочь тайком увезла к отцу любимую
собаку знаменитости. Теперь теледива ищет способы вернуть пса.