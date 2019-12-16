После семейного конфликта дочь телеведущей Даны Борисовой пришлось отправить в больницу. 12-летняя Полина открыла детали случившегося.

После семейного конфликта дочь телеведущей Даны Борисовой пришлосьотправить в больницу. 12-летняя Полина открыла детали случившегося.Как оказалось, Дана и Полина вновь поскандалили. После ссорыдевочку пришлось везти к врачу."В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хужемаме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-запроисходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для менявызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничегосверхсерьезного, врачи сказали: "До свадьбы заживет", – написала в личном "Инстаграм"Полина.Причины ссоры дочь Даны Борисовой открывать не стала, сказалалишь про "старые и новые обиды". Девочка подчеркнула, что мать ни в чем невинит и надеется, что конфликт вскоре сойдет на нет.После Полина сообщила, что не прикасалась к рукописям мамы. "Яне прятала, не жгла, не обливала, не прятала, не мяла", – отметил отпрыскзнаменитости.Напомним, накануне поскандалила с единственнойнаследницей. По словам телеведущей, дочь залила рукопись ее книги "Жизнь вкайф", в которой она откровенно рассказывает о своих зависимостях и о том, каксмогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.19 Июн 2019 в 11:31 PDT"Вообще в последнюю неделю были отношения напряженные, онапорезала мой шарф и блузку шелковую до съемок. Набрала ее папе и попросила,пусть поживет у вас дней пять, у меня все сроки по книге горят. В ответ онвчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему,это уже грязный немужской поступок", – прокомментировала ситуациюОтметим, что ко всему прочему дочь тайком увезла к отцу любимуюсобаку знаменитости. Теперь теледива ищет способы вернуть пса.