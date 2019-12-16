16.12.2019

2019-12-16 19:15:02

Александровскую деревню прославит свой именной пряник

Молодые художники из Москвы Мария Подкопаева и Иван Кириллов придумали новый бренд для деревни Легково Александровского района, в которой сейчас живут.

Свою сказку Иван да Марья пишут сами. Новую главу открыли, переехав из столицы в деревню Легково. Мужем и женой стали 13 лет назад. К памятной дате Маша решила приготовить сюрприз для всей семьи. Художники растят троих детей.

Мария Подкопаева, художник: «У меня всегда была мечта. Это завести козу и научиться делать пряники. Не с первого раза это получилось».

Чтобы испечь пряник, необходима специальная пряничная доска. В магазине таких не найти. Пришлось Ивану вспомнить одну из своих профессий. Резчика по дереву.

Иван Кириллов, художник: «У меня, конечно, знакомые есть. Но кто сейчас пряниками занимается, восстанавливает наши забытые традиции и знает рецепты и доски режет?! Ну, как-то получилось, время идет. А горит же все! Нужно срочно. Думаю, сейчас сам на скорую руку вырежу, вот и вырезал! Ну, одну даму».

Сейчас пряничных досок в семье несколько. К первой, из осины, прибавились сосновые. Пока Иван резал доски, Мария искала рецепты. Большинство - очень сложные. А хотелось испечь оригинальный пряник быстро. Создали свой авторский. Благо все ингредиенты вырастили на приусадебном участке.

Мария Подкопаева, художник: «Пряник от слова пряность, то есть тесто должно быть пряное. Я выбрала мяту и черную смородину. Самое интересное, оказывается раньше, когда мы стали торговать с Индией, перец клали, а до этого пряные травы, корешки, и, на мой взгляд, пряник - это такой энергетик».

Тесто Мария делает сама, а вот раскатывать его приходится мужу. Требуется немало усилий. Пряничное дело получилось семейным. Готовили сюрприз к собственной свадьбе, а получилось, что сделали подарок всей деревне Легково.

Мария Подкопаева, художник: «Есть тульский пряник, есть ростовский пряник , а мы сделали легковский пряник. Вот здесь написано - Легково. Муж вырезал доску печатную для пряников. Ну, у Легково какой-то должен быть свой бренд!? Это будет Легково - столица пряников!».

Эти пряники хранятся больше года и не портятся. Попробовать легковский печатный сувенир может каждый. Иван и Марья всегда рады гостям.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»