Наставник хоккейной сборной России Алексей Кудашов после победы нашей команды над Финляндией (2:0) в заключительном матче домашнего этапа Евротура отметил, что его подопечные выполнили план на игру. Хорошо сыграли, выиграли – самое важное, - сказал тренер.

Наставник хоккейной сборной России Алексей Кудашов после победы нашей команды над Финляндией (2:0) в заключительном матче домашнего этапа Евротура отметил, что его подопечные выполнили план на игру. "Хорошо сыграли, выиграли – самое важное", — сказал тренер.По словам Кудашова в последнем матче российского этапа Евротура, который принес нашей сборной 2-е место на турнире, была "ожидаемо плотная, сложная игра: "Как вы просили, мы сыграли лучше в обороне, использовали свои моменты. Отмечу, что во втором периоде могли еще забивать".Тренер национальной команды сказал, что традиционно против Финляндии не удаются яркие игры: "Чемпионы мира всегда играют плотно, не раскрываются в атаке, нынешняя игра не стала исключением, — цитирует специалиста Спорт24.Ru. — Мы помним последний чемпионат мира. Но у нас был план на игру и мы его выполнили".