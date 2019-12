Жительница американского штата Техас решила выйти замуж за приговоренного к смерти преступника. 46-летнюю Доун Аргуэльо не смущает, что ее 33-летний избранник Никко Дженкинс был признан виновным в убийстве четырех человек.

Жительница американского штата Техас решила выйти замуж за приговоренного к смерти преступника. 46-летнюю Доун Аргуэльо не смущает, что ее 33-летний избранник Никко Дженкинс был признан виновным в убийстве четырех человек в Небраске, пишет Fox News.Аргуэльо и Дженкинс познакомились в тюрьме: женщина в качестве волонтера работала в организации, которая помогает приговоренным к смерти и их родственникам. По мнению женщины, ее возлюбленный совсем не такой, каким его изображают средства массовой информации.Of the 3.8 billion men in the world, she is poised to marry #Omaha serial killer Nikko Jenkins https://t.co/mEpajfHjn7 pic.twitter.com/d49RofGVzx— Omaha World-Herald (@OWHnews) 14 декабря 2019 г."Если верить СМИ, то Никко – самый ненавидимый в Небраске человек после Чарльза Старквезера", – отметила Аргуэльо, имея в виду убийцу и грабителя, которого приговорили к смерти в 1958 году и казнили годом позже."Он не такой, каким его изображают СМИ. Он – загадка. У него есть чувства. Он очень восприимчивый и очень умный", – добавила Аргуэльо.Судя по всему, американку не смущает не только криминальное прошлое жениха, но и его странные наклонности. Мужчина любит калечить себя: Дженкинс разрезал себе язык, чтобы он был похож на змеиный, и нанес множество шрамов и татуировок себе на лицо. Кроме всего прочего он набил на лице имя Доун. Тюремный психиатр признал его психопатом.Удается ли Аргуэльо встречаться с избранником, поскольку приговоренным к смертной казни запрещены свидания даже с супругами.В 2013 году сообщалось, что американка, которой на тот момент было 25 лет, собралась замуж за 79-летнего маньяка Чарли Мэнсона, отбывающего пожизненное наказание в Калифорнии. Мэнсон был приговорен к пожизненному сроку в 1972 году. Его признали виновным в убийстве актрисы Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности. Помимо Тейт жертвами маньяка и его сообщниц стали еще шесть человек. Мэнсон скончался в тюрьме в 2017 году.