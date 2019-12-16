Запуск российскими рестораторами проектов в других странах не обходится без экономических, юридических и управленческих сложностей. Но самые продвинутые и перспективные предприниматели рискуют. И оказываются в выигрыше!

Запуск российскими рестораторами проектов в других странахне обходится без экономических, юридических и управленческих сложностей. Носамые продвинутые и перспективные предприниматели рискуют. И оказываются ввыигрыше!Наглядным пример успешного экспортирования в сложную дляроссиян арабскую среду служит практически одновременный запуск двухконцептуально очень разных ресторанов – Osh и Chalet Berezka Dubai вОбъединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).Chalet Berezka Dubai создан в необычном для арабской страныформате атмосферного ресторана-караоке-клуба. Заведение находится в районе"Пальма", который прекрасно подходит для пассивного пляжного отдыха сперекусами, обедами, вечерними и ночными тусовками с бокальчиком чего-нибудьгорячительного.Дизайн интерьеров – стильная эклектика, в которой прекрасноуживаются традиции и современный функционализм. Все это создает неповторимоеощущение комфорта и уюта. Ресторан работает до 5 утра, поэтому с утопающих взелени террас можно любоваться как восхитительными закатами, так и не менееживописными рассветами."Berezka – прежде всего, это место про атмосферу, про движение, музыку, вечеринки и бесконечный праздник жизни!" – говорит совладелец Chalet Berezka Dubai и OshАнтон Винер.После открытия Berezka быстро стала культовым местом иобязательным пунктов в программе посещения Дубая. Здесь можно встретить и нашихсоотечественников, и граждан ближнего зарубежья, и представителей США иЗападной Европы. Заведение популярно и среди местных арабов.Атмосфера бесконечного праздника, море музыки, веселья, атакже авторское меню – вот что привлекает в Berezka людей со всего мира. Однаиз изюминок ресторана – невероятные коктейли, приготовленные барменами -мастерами своего дела.Фоном всего этого служит постоянный хоровод из ярких персон,событий и впечатлений. Berezka -это адресность и масштаб: живые концерты созвездами, трансляции на огромном экране спортивных мероприятий, тематическиевечеринки DJ, Hip Hop и Ladies Mic и многое другое.С креативом создатели подошли и ко второму русскомуресторану в Дубае – Osh. Его концепция сильно отличается от Berezka. В основеего меню лежит кухня Центральной Азии и центрально-азиатский фьюжн, отмечаетАнтон Винер, известный в нашей стране как создатель популярных ресторанов"Урюк" и "Grand Урюк".Osh – это модное, концептуальное и невероятно вкусное место,куда приезжают арабы со всего региона Персидского залива. Ресторан быстронабирает популярность, его посещают более 11 тысяч человек в месяц. Вход ивыход из ресторана охраняет всем знакомая Баба-Яга – улыбчивая и дружелюбная. Сэтим близким и любимым сказочным можно обняться и пообщаться со всей широтойрусской души.Chalet Berezka Dubai был признан лучшим зарубежным проектом2019 года на 5-ой ежегодной премии Night2Day Choice2019. Итоги были подведены вконце ноября в Москве.Стоит отметить, что владельцы Chalet Berezka Dubai такжеявляются партнерами самого крупного музыкального фестиваля Дубая"Парус". Ресторан очень популярен среди российских и иностранныхзвезд, журналистов, участников и почетных гостей фестиваля.Антон Винер – российский бизнесмен, девелопер, ресторатор иинвестор. Персональное ресторанный портфель предпринимателя включает такиеуспешные проекты, как "Урюк", "GRAND Урюк", "OSH", "Chalet Berezka Dubai",Anton Bar, "Черетто" и другие. Всего в портфолио бизнесмена 25 проектов.Также Винер является президентом девелоперской компаний"Родина". В портфеле его проектов значатся первый спортивно-образовательныйсемейный кластер "Олимпийская деревня Новогорск" и "Олимпийская деревняКурорт". Экспертный статус Винера и новизна его проектов подтвержденымногочисленными профессиональными премиями и наградами.