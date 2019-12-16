Запуск российскими рестораторами проектов в других странах
не обходится без экономических, юридических и управленческих сложностей. Но
самые продвинутые и перспективные предприниматели рискуют. И оказываются в
выигрыше!
Запуск российскими рестораторами проектов в других странах
не обходится без экономических, юридических и управленческих сложностей. Но
самые продвинутые и перспективные предприниматели рискуют. И оказываются в
выигрыше!
Наглядным пример успешного экспортирования в сложную для
россиян арабскую среду служит практически одновременный запуск двух
концептуально очень разных ресторанов – Osh и Chalet Berezka Dubai в
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Chalet Berezka Dubai создан в необычном для арабской страны
формате атмосферного ресторана-караоке-клуба. Заведение находится в районе
"Пальма", который прекрасно подходит для пассивного пляжного отдыха с
перекусами, обедами, вечерними и ночными тусовками с бокальчиком чего-нибудь
горячительного.
Дизайн интерьеров – стильная эклектика, в которой прекрасно
уживаются традиции и современный функционализм. Все это создает неповторимое
ощущение комфорта и уюта. Ресторан работает до 5 утра, поэтому с утопающих в
зелени террас можно любоваться как восхитительными закатами, так и не менее
живописными рассветами.
"Berezka – прежде всего, это место про атмосферу, про движение, музыку, вечеринки и бесконечный праздник жизни!" – говорит совладелец Chalet Berezka Dubai и Osh
Антон Винер.
После открытия Berezka быстро стала культовым местом и
обязательным пунктов в программе посещения Дубая. Здесь можно встретить и наших
соотечественников, и граждан ближнего зарубежья, и представителей США и
Западной Европы. Заведение популярно и среди местных арабов.
Атмосфера бесконечного праздника, море музыки, веселья, а
также авторское меню – вот что привлекает в Berezka людей со всего мира. Одна
из изюминок ресторана – невероятные коктейли, приготовленные барменами -
мастерами своего дела.
Фоном всего этого служит постоянный хоровод из ярких персон,
событий и впечатлений. Berezka -это адресность и масштаб: живые концерты со
звездами, трансляции на огромном экране спортивных мероприятий, тематические
вечеринки DJ, Hip Hop и Ladies Mic и многое другое.
С креативом создатели подошли и ко второму русскому
ресторану в Дубае – Osh. Его концепция сильно отличается от Berezka. В основе
его меню лежит кухня Центральной Азии и центрально-азиатский фьюжн, отмечает
Антон Винер, известный в нашей стране как создатель популярных ресторанов
"Урюк" и "Grand Урюк".
Osh – это модное, концептуальное и невероятно вкусное место,
куда приезжают арабы со всего региона Персидского залива. Ресторан быстро
набирает популярность, его посещают более 11 тысяч человек в месяц. Вход и
выход из ресторана охраняет всем знакомая Баба-Яга – улыбчивая и дружелюбная. С
этим близким и любимым сказочным можно обняться и пообщаться со всей широтой
русской души.
Chalet Berezka Dubai был признан лучшим зарубежным проектом
2019 года на 5-ой ежегодной премии Night2Day Choice2019. Итоги были подведены в
конце ноября в Москве.
Стоит отметить, что владельцы Chalet Berezka Dubai также
являются партнерами самого крупного музыкального фестиваля Дубая
"Парус". Ресторан очень популярен среди российских и иностранных
звезд, журналистов, участников и почетных гостей фестиваля.
Антон Винер – российский бизнесмен, девелопер, ресторатор и
инвестор. Персональное ресторанный портфель предпринимателя включает такие
успешные проекты, как "Урюк", "GRAND Урюк", "OSH", "Chalet Berezka Dubai",
Anton Bar, "Черетто" и другие. Всего в портфолио бизнесмена 25 проектов.
Также Винер является президентом девелоперской компаний
"Родина". В портфеле его проектов значатся первый спортивно-образовательный
семейный кластер "Олимпийская деревня Новогорск" и "Олимпийская деревня
Курорт". Экспертный статус Винера и новизна его проектов подтверждены
многочисленными профессиональными премиями и наградами.