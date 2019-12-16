В госкомпании открыты к предложениям
В госкомпании ООО «Автодор-Платные Дороги», которая займётся строительством платного автобана«Москва – Казань», сообщили, что проект трассы, подвергшийся критике жителей Владимирской области, ещё не утверждён. В компании рассматривают разные варианты трассировки и открыты к предложениям.
«Строительство автобана утверждено и входит в майские указы президенты. Мы должны к 2024 году сдать готовую скоростную трассу. Однако точной трассировки пока нет. Есть два варианта, в одном из которых магистраль будет проходить через Судогодский район, однако пока нельзя точно сказать, что трасса будет идти именно так. Наши геодезисты проводят работы на местности. Пока ничего точно сказать нельзя», - заявила руководитель пресс-службы госкомпании ООО «Автодор-Платные Дороги» Татьяна Шадрина.
По словам Татьяны Шадриной, в госкомпании уже провели не одно совещание с главами поселений, через которые пройдёт трасса, а также с представителями администрации Владимирской области. Добавилось несколько вариантов, среди которых – пустить магистраль через ЗАТО Радужный или через болотистую местность, однако и тут есть много препятствий.
«Мы готовы выслушать предложения. Мы открыты к диалогу. Все эти протесты пока идут без какой-то конкретики. Люди выходят и говорят, что они против, но они не предлагают никаких компромиссов. Если у кого-то есть какие-то идеи, то мы с радостью их выслушаем. Наши сотрудники, повторюсь, работают в том числе и с населением, они будут совершать рабочие поездки в населённые пункты, где любой житель, которого это действительно задевает, сможет высказать свои жалобы и предложения. А пока что мы видим, что люди выходят на митинг, но не всегда знают, против чего митингуют вообще», - считает Татьяна Шадрина.
Кроме того, в «Автодоре» сконцентрировали внимание на том, что строительство автобана принесёт области и жителям близлежащих деревень много плюсов, основной из которых – снижение аварийности в регионе:
«Люди говорят только о том, что строить там трассу - плохо. А почему никто не говорит о том, что можно будет добраться до аэропорта буквально за час? Почему никто не говорит о том, что появится много новых рабочих мест? Почему никто не отмечает, что можно будет добраться быстрее и до Москвы и до Нижнего Новгорода, оказаться ближе к большим городам? М-7 в конце концов разгрузится благодаря этому, станет меньше аварий», - добавила глава пресс-службы «Автодора».
Несмотря на то, что трассу должны начать строить уже в 2020 году, точной даты, к которой будет утверждена трассировка нет. Иными словами, строительство начнётся тогда, когда будет чёткая схема, устраивающая как можно большее количество людей.
К слову, ВРИО вице-губернатора администрации Владимирской области Максим Брусенцов заявил, что регион только выиграет от строительства платного автобана «Москва-Казань»:
«Представьте, 220 км дороги. Стоимость километра - 1 млрд рублей. 220 млрд рублей будет вложено в эту дорогу за ближайшие 4 года. Что это, плохо? А сколько инфраструктуры будет вокруг создано... », - заявил Брусенцов.
Напомним, новая скоростная трасса М-12, соединяющая Москву и Казань пройдёт через Владимирскую область. 36-километровый участок дороги будет в Судогодском районе, из-за чего, по мнению местных жителей, они рискуют остаться без своих домов.
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