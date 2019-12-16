16.12.2019

2019-12-16 17:25:03

Автодор впервые прокомментировал трассировку платного автобана М12

Мы не против трассы, мы против трассировки. Уже второй флешмоб провели жители Судогодского района против строительства М-12 по их домам. Ранее платный автобан должен был пойти по деревне Гридино, однако митинг повлиял на решение проектировщиков. Есть ли окончательный вариант платного автобана? Этот вопрос наш корреспондент Нина Глизница задала главе пресс-службы госкомпании "Автодор".

111 метров - расстояние между Коняево и Верхней Занинкой. Туда буквально "втиснется" платная трасса М12 . Это место выбрано после требования жителей Судогодского района не строить трассу по жилым домам в Гридино. Согласно новому проекту дорогу "подвинули " ещё ближе к Радужному - закрытому территориальному образованию.

Александр Рыбаков, житель д. Конюшино: «Между Коняевом и Верхней Занинкой, вот в том направлении. По лесам по этим там, здесь по горам, по этим местам. Сколько от вашего дома? 150 метров от моей деревни Конюшино пойдёт эта дорога».

Первый флешмоб прошёл в начале декабря. Люди выстроились в форме призыва о помощи SOS. В этот раз около двухсот жителей Коняево, Верхней и Нижней Занинки, Конюшино, Гридино составили шеренгу с названиями своих деревень.

В будущей трассе жители не видят для себя ничего хорошего. Выхлопные газы, постоянный шум. Рядом с деревнями - карьеры. Люди боятся, что песок для строительства автобана будут брать оттуда. А значит, предполагают люди, из колодцев уйдёт вода.

Ирина Осипова, жительница д. Коняево: «Если этот карьер хотя бы в два раза увеличится в объёме воды, то воды в деревнях не будет. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не против трассы. Пожалуйста, только "за", наша страна обогатится. Владимирская область экономически выиграет. Все только "за". Но мы очень хотим, чтобы она не проходила около деревень».

На прошлой неделе в Гридино заметили геодезистов. Это еще один повод для беспокойства.

Александр Гостев, житель д. Гридино: «Сказали, мы работаем по старому варианту. Показали нам план, как пойдёт дорога. Створ 300 метров».

Флешмоб завершился автопробегом до Владимира. У «белогодома» люди выстроились в надпись «М12». «Вести» связались с главой пресс-службы «Автодора». М12 быть, но окончательного варианта трассировки нет, подчёркивает Татьяна Шадрина.

Татьяна Шадрина, руководитель пресс-службы «Автодора»: «Точной трассировки дороги нет. Мы рассматриваем различные варианты. Мы открыты к диалогу. У нас организован оперативный штаб в Госкомпании по тому, чтобы общаться, в том числе и с жителями. Представители Госкомпании будут выезжать на места, работать с жителями, чтобы разъяснить людям, какие у них есть возможности при прохождении того или иного варианта дороги. Мы прорабатываем все возможные варианты».

У будущей дороги много плюсов. Скорость, безопасность, новые рабочие места. А чтобы она не нарушила уклад привычный жизни, в компании готовы диалогу. Но только к конструктивному. Например, сейчас специалисты «Автодора» прорабатывают возможность обхода Радужного с южной стороны. Об этом дорожников попросили жители города и прилегающих деревень.

Нина Глизница. Максим Котов

«Вести-Владимир»