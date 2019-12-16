Басманный суд Москвы 16 декабря вынесет приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Прокурор просит назначить ему 14 лет колонии, штраф в миллион рублей и запретить занимать должности в госструктурах.

Басманный суд Москвы 16 декабря вынесет приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Прокурор просит назначить ему 14 лет колонии, штраф в миллион рублей и запретить занимать должности в госструктурах.Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, растрате и отмывании денег по 22 эпизодам. Вместе с подельниками Кузнецов, по версии обвинения, присвоил 14 миллиардов рублей. Среди активов бывшего министра — квартира в Париже, многочисленные произведения искусства, вилла в Сен-Тропе и отели в Куршавеле.Все имущество было арестовано. Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию. Вину он признал. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая участвовала в хищении бюджетных денег, до сих пор скрывается за границей.