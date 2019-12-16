Экс-супруга известного режиссера разделась
перед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можно
выглядеть сексуально и привлекательно, следя за собой.
Экс-супруга известного режиссера разделась
перед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можно
выглядеть сексуально и привлекательно, следя за собой.
Модель выложила
в соцсеть снимок, на котором запечатлена в облегающем боди. "Еще
один праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", -
подписала фото бывшая жена Федора Бондарчука.
Роскошная
фигура знаменитости вызвала бурный восторг пользователей соцсети. Модель и
впрямь выглядит безупречно. В комментариях к кадру Светланы Бондарчук
отметились российские звезды: Николай Басков, певица Алсу, Ани Лорак, Саша
Савельева и многие другие представители шоу-бизнеса.
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