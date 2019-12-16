Экс-супруга известного режиссера разделась перед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можно выглядеть сексуально и привлекательно, следя за собой.

Экс-супруга известного режиссера разделасьперед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можновыглядеть сексуально и привлекательно, следя за собой.Модель выложилав соцсеть снимок, на котором запечатлена в облегающем боди. "Ещеодин праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", -подписала фото бывшая жена Федора Бондарчука.Роскошнаяфигура знаменитости вызвала бурный восторг пользователей соцсети. Модель ивпрямь выглядит безупречно. В комментариях к кадру Светланы Бондарчукотметились российские звезды: Николай Басков, певица Алсу, Ани Лорак, СашаСавельева и многие другие представители шоу-бизнеса.Материал дополняется