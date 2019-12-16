Вратарь одной из детских команд бразильского клуба Фламенго стал настоящим героем финального матча молодежного турнира, который проходил в Бразилии. В решающей встрече он спас свою команду от поражения благодаря чудесам реакции.

Вратарь одной из детских команд бразильского клуба "Фламенго" стал настоящим героем финального матча молодежного турнира, который проходил в Бразилии. В решающей встрече он спас свою команду от поражения благодаря чудесам реакции.В одном из эпизодов матча главный арбитр поединка назначил в ворота "Фла" пенальти, сообщает Marca. Однако юный страж ворот сохранил свои владения в неприкосновенности: сначала он отразил пенальти, а позже соперники наносили шесть ударов подряд, но каждый из них был отражен вратарем.В итоге "Фламенго" стал победителем турнира, а вклад юного вратаря оценили все его партнеры по команде. После финального свистка именно голкипер оказался в центре внимания и получил поздравления с достижением.