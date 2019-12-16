Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.
Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.
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российский частный холдинг
"Ромир", специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, опубликовал результаты исследования на тему любимых музыкальных исполнителей россиян. Ранее, лидером ТОП-40 являлась Алла Пугачева, но теперь ее место заняла Бузова.
"Смена поколений, глобализация информации, наступление интернета
отчетливо отражаются в рейтинге музыкальных инфлуенсеров.
Уже первая тройка лидеров демонстрирует весь спектр музыкальных вкусов
современных россиян. Если десять лет назад безоговорочную популярность
имели Алла Пугачева, Стас Михайлов и Валерий Меладзе, то сейчас их
активно теснят более молодые и активные музыканты",– прокомментировал
результаты исследования президент холдинга "", доктор социологических наук Андрей Милехин.
Примадонна же оказалась на третьем месте рейтинга. Даже серебро ТОП-40 забрал у нее известный хулиган, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
В десятку лидеров также попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Григорий Лепс и Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Любопытно, что в списке поющих знаменитостей на восьмом месте оказался и комедиант Гарик "Бульдог" Харламов. Последние же места достались Иде Галич, Кристине Орбакайте и Денису Мацуеву.
"Отметим, что за таким разнообразием стоят разные аудитории, а главное,
влияние этих публичных и талантливых людей, через доверие, а зачастую и
собственный контент, является все более весомым при продвижении товаров,
услуг и ценностей", – подчеркнул Милехин.