Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.

Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.Не так давнороссийский частный холдинг"Ромир", специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, опубликовал результаты исследования на тему любимых музыкальных исполнителей россиян. Ранее, лидером ТОП-40 являлась Алла Пугачева, но теперь ее место заняла Бузова."Смена поколений, глобализация информации, наступление интернетаотчетливо отражаются в рейтинге музыкальных инфлуенсеров.Уже первая тройка лидеров демонстрирует весь спектр музыкальных вкусовсовременных россиян. Если десять лет назад безоговорочную популярностьимели Алла Пугачева, Стас Михайлов и Валерий Меладзе, то сейчас ихактивно теснят более молодые и активные музыканты",– прокомментировалрезультаты исследования президент холдинга "", доктор социологических наук Андрей Милехин.Примадонна же оказалась на третьем месте рейтинга. Даже серебро ТОП-40 забрал у нее известный хулиган, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.В десятку лидеров также попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Григорий Лепс и Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Любопытно, что в списке поющих знаменитостей на восьмом месте оказался и комедиант Гарик "Бульдог" Харламов. Последние же места достались Иде Галич, Кристине Орбакайте и Денису Мацуеву."Отметим, что за таким разнообразием стоят разные аудитории, а главное,влияние этих публичных и талантливых людей, через доверие, а зачастую исобственный контент, является все более весомым при продвижении товаров,услуг и ценностей", – подчеркнул Милехин.