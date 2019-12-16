К Новому году Киржач подготовил грандионзный перфоманс

К Новому году Киржач подготовил грандионзный перфоманс. 14 декабря в центре старинного городка открыли театральную чайную «Репейник» в кульурно-досуговом центре «Дом Мараева».Завязка сюжетаЭтот проект - часть большой истории с замысловатым сюжетом. В середине XIX века в солидном здании располагалась лавка и торговые склады купца Мараева, рядом стоял дом купеческого семейства. Прошло столетие, и по адресу улица Гагарина, 30 началась совсем другая жизнь. Теперь дом стал любимым местом встречи художников, музыкантов, актёров, ценителей искусства.Впрочем, на центральной улице Киржача преобразили не только это здание. Дом Мараева стал ещё одним объектом многолетней работы команды под руководством генерального директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Фёдорова.Каждый проект мецената бьёт прицельно: сделать Киржач яркой точкой на карте области и России. Нередко они связаны с историями, которые так и просятся в книгу. Например, «Красные ворота» восстановлены по фотографии конца XIX века из семейного архива московской семьи Бибановых и Рудницких. На ней запечатлены каменные въездные ворота между бывшей лавкой Мараева и зданием, на месте которого раньше был дом купца, а теперь расположен детский сад.Реконструированные ворота из старинного кирпича стали частью нового культурного пространства в комплексе культурно-досугового центра. Именно они открывают прогулку по знаменитому «Красному тротуару» и ведут в красивейшее необыкновенное место - Зелёный проулок с кованными арками и зелёными фонарями.- Наше участие в благоустройстве города очень искреннее, ведь мы в Киржаче родились и выросли. Мы облагородили часть большого пешеходного внутригородского маршрута «Киржач туристический». Пешеходная зона по местному Арбату с фонарями и лавочками, красивые фасады исторических зданий, часы с кремлёвским боем и самым точным временем уже полюбились горожанам и гостям Киржача. - рассказал Евгений Сергеевич. - Новый арт-объект «Красные ворота» украсит центр города и станет нашим символом заботы о Киржаче и сохранения его истории для подрастающего поколения.Эпилога не будетИ всё же - почему чайная именно театральная? И с этим названием связана большая история. В летописи Киржача-2019 новой страницей стало открытие первого частного детского театра «Совёнок», который с января посетили более 7000 зрителей. Театр полностью создан на частные средства ОАО «Киржачская типография». И это не просто сцена и зрительный зал.- «Дом Мараева» - это уютное, современное место общения и досуга, - рассказала Галина Куделёва, руководитель КДЦ «Дом Мараева». - Два года назад мы открыли выставочный зал, в котором ежемесячно на безвозмездной основе экспонируют работы художников, мастеров прикладного творчества, ремесленников. Год театра начался премьерным показом семейного спектакля об истории Киржача - первой постановкой в истории первого киржачского детского театра.Кульминацией торжественного открытия театральной чайной стал премьерный показ моноспектакля «Помело» по пьесе С.Могилевцева в постановке режиссёра театральной студии «ЛиК» Ольги Токаревой (г. Киржач). И, как уверены организаторы чайной, у этой истории большое будущее.- Наши мероприятия нацелены на развитие творческого потенциала, возрождение, поддержание духовной и культурной жизни нашего города. Ведь культура во все времена была и остаётся той чудодейственной силой, которая поддерживает людей, вселяет в них оптимизм и веру в будущее, - сказала Галина Куделёва, рассказывая о работе Центра.