Российские и индийские военные отработали спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Это одна из задач совместных учений. Как тренируются военные?

Российские и индийские военные отработали спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Это одна из задач совместных учений. Как тренируются военные?Еще не известно, что сложнее — пробежать 10-километровый марш-бросок или с восходом солнца заставить свое тело усаживаться в непривычные для россиян асаны утренней йоги, которая входит в обязательную программу тренировок.В этом году впервые в российско-индийских учениях принимает участие военная полиция. Совместно с индийскими коллегами российские "красные береты" обеспечивают порядок и безопасность лагеря в штате Уттар-Прадеш, где на время "Индры" расположились российские военные.Позади — неделя подготовки, знакомство с местностью и пристрелка техники. На полигоне все готово к началу "активной фаз" учений, в которой, кроме сухопутных частей двух армий, примут участие авиация и флот.Само название этих больших российско-индийских маневров символизирует и главную цель учений. Предводитель воинства богов в индуистском пантеоне грозный Индра победил злых демонов — асуров. В случае военных учений российская и индийская армии совместными силами готовы дать отпор терроризму.Под прикрытием боевых машин пехоты россияне освобождают захваченную бандформированием индийскую деревушку. Этот эпизод должен стать финальным во время активной фазы, которая стартует сразу в трех штатах Индии уже завтра.В таком межвидовом формате "Индра" проводится уже в третий раз. Общее число российских военнослужащих, участвующих в маневрах в этом году, достигает тысячи человек. Параллельно с тренировкой на суше в штате Гоа моряки России и Индии совместно проводят учения по досмотру судов, отрабатывается блокирование побережья одного из островов, а совместные российско-индийские экипажи самолетов Су-30 ВВС Индии отрабатывают поддержку войсковых соединений с воздуха.