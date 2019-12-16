Даже со знаменитостями случаются проколы. Так певица Ирина Дубцова стала жертвой мошенников.

Даже со знаменитостями случаются проколы. Так певица Ирина Дубцова стала жертвой мошенников.Произошедшим звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась с поклонниками. Она рассказала, что из-за недобросовестного организатора ей пришлось отменить сразу три концерта в разных городах России. Иначе как мошенником девушка бывшего коллегу теперь не называет. Из-за его халатного отношения к делу сорвались выступления в таких городах, какКалининград, Советск и Гусев."ИТАК‼️‼️‼️ ИНФОРМАЦИЯ О МОШЕННИКЕ "ОРГАНИЗАТОРЕ" УЖЕ У МЕНЯ В СТОРИС ‼️‼️‼️Видимо, "организатор" рассчитывал на то, что заберет деньги из кассконцертных площадок ДО нашего приезда и исчезнет. Но мы успелипредупредить залы о том, что со стороны "организатора" не было выполненони одно наше условие по договору. Мы потеряли возможность встречи свами и ТРИ декабрьских концерта из-за мошенника" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Ирина.В свою очередь поклонники принялись наперебой делиться своими историями и сожалеть об отмене встреч с любимой певицей. Многие поспешили поделиться своими переживаниями по этому поводу, т.к. фанаты всегда неизменно ждут выступлений своей обожаемой знаменитости."В Калининграде почти весь зал куплены билеты...в т.ч. и мной! Очень обидно....", "Мы так ждали 😩 спасибо, что предупредили... Они сказали чтоконцерт отменен из за того что продали мало билетов... Ваша версия болееправдиво звучит. Всё равно ждем!!!!))) 😘", "Вот это даааа.... любимые город, что за гады то такиеорганизаторы?!!! У нас кстати хороших проверенных организаторовсчитанное количество...", – высказались комментаторы.16 Дек 2019 в 1:53 PST