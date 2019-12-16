Результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании многих ошарашили. Дело в том, что и бурная уличная активность, и большинство британских медиа были против Бориса Джонсона и его Консервативной партии, а значит, и против Brexit.

Автор: Дмитрий КиселёвРезультаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании многих ошарашили. Дело в том, что и бурная уличная активность, и большинство британских медиа были против Бориса Джонсона и его Консервативной партии, а значит, и против Brexit — выхода Британии из ЕС, а победили-то на выборах как раз Борис Джонсон и консерваторы, что означает Brexit быть. Хороший социальный опыт по разлчению уличного карнавала и народа. Это не одно и то же. Уличный перегрев — отдельно, народ — отдельно.Пойдя ва-банк, действующий премьер Борис Джонсон не испугался назначить внеочередные выборы и победил. Победил сокрушительно для своих оппонентов. При минимально необходимых для формирования правительства 326 мест в Палате общин консерваторы набирают аж 370. Со схожим преимуществом от тори побеждала лишь Маргарет Тэтчер, да и то три десятка лет назад.Нынешние выборы — фактически повторный референдум по Brexit, на чем так настаивали сторонники сохранения членства Британии в ЕС. Результат означает, что от Евросоюза отваливается большой кусок.Но кусок может отвалиться и от Британии. По крайней мере, свою победу празднуют и в Шотландии. Шотландская национальная партия получила на 12 мандатов больше, и сейчас у нее 48 мест. Шотландцам Brexit не нужен, и они могут предпочесть выйти из Великобритании ради сохранения своих позиций в ЕС. Впрочем, это — еще тема будущего.Автор: Александр ХабаровВ британских газетах появились фотографии Бориса Джонсона в момент, когда были объявлены результаты экзитполов. Они предсказывали ошеломляющую победу консерваторов.Данные опросов к реальным результатам оказались очень близки. У партии Джонсона в парламенте сейчас абсолютное большинство — 365 депутатов. Отрыв от оппозиции составляет 80 мандатов. Источники в окружении Джонсона говорят, что премьер-министр на радостях даже нарушил собственное обещание — ни капли спиртного до Brexit.Нечто подобное происходило с ним 3,5 года назад, когда Великобритания на референдуме проголосовала за Brexit. Джонсон тогда фактически возглавил кампанию за выход из Евросоюза, но, как потом выяснилось, до последнего сомневался в ее успехе.В этот раз он тоже пошел ва-банк, поставив все на досрочные выборы. Премьер-министр полностью подчинил себя интересам предвыборной кампании. Не было и дня, чтобы он не появлялся в разных уголках страны. Джонсон разносил молоко, пек пироги и заворачивал леденцы в обертку — с призывом поддержать его во время голосования."Он не совсем обычный политик, и его ошибки и слабости многие воспринимают как свидетельство подлинности. Я с интересом смотрел интервью с женщиной на британском телевидении, которую спросили, доверяет ли она Борису Джонсону? Она засмеялась, а затем сказала, что она ему не верит, но он ей нравится. Я думаю, что в этом наблюдении кроется объяснение того, почему Джонсону сходят с рук вещи, которые не могут позволить себе другие политики, не только британские, но и в других странах мира", — отметил Тони Трэверс, профессор Лондонской школы экономики.Обещание Brexit было его главной приманкой. Многих аналитиков сбивали с толку картинки массовых манифестаций в центре Лондона, где акции протеста против выхода из ЕС иногда собирали до миллиона человек. Но они не отражали реальную картину того, что происходит в стране. Этого не понял лидер оппозиции Джереми Корбин, который сделал ставку на повторный референдум о выходе из Евросоюза."Мистер Корбин совершил невероятную, колоссальную стратегическую ошибку. Он отвернулся от Brexit. Это было не просто политическое самоубийство, это был идиотизм высшей степени, с которым я в британской политике еще не сталкивался", — сказал политолог Маркус Пападопулос.Такой оппонент был для Джонсона настоящим подарком. Корбин потерял своих традиционных сторонников в Центральной и Северной Англии.На эти выборах партия Джонсона победила даже в тех местах, где консерваторы еще недавно проигрывали лейбористам. Например, в городе Питерборо. На референдуме в 2016 году большинство здесь голосовало за Brexit и на этот раз пошли за тем, кто обещал его осуществить.Корбину не помогли даже щедрые социальные обещания, которые не смогли перевесить усталость британцев от тупиковой ситуации отношениях с ЕС.За британскими выборами внимательно следили в США. Обозреватель The New York Times Роджер Коэн назвал свою статью "Борис Джонсон и победа Трампа в 2020 году". Он считает, что американские демократы должны извлечь для себя необходимые уроки."Очевидное отторжение лейбористов с их социалистической идеей вездесущего правительства выглядит зловещим предупреждением для демократов, которые считают, что они могут подвинуться в лево и победить. Британский рабочий класс не интересует национализация железных дорог, электроэнергетики и водоснабжения в ситуации, когда они могут врезать безликим бюрократам в Брюсселе, и как бы бессмысленно ни звучала эта бессмертная фраза – "вернуть контроль над страной себе". В этом весь новый мир. Для того, чтобы побеждать, либералам необходимо обращаться к эмоциям людей, а не заниматься нравоучениями. Им надо перестать быть сухарями. Нужно изменить себя и нащупать контакт с людьми. Это нелегко", — говорится в статье.На следующий после победы день Джонсон отправился на северо-восток Англии — в те округа, которые консерваторы отобрали у лейбористов. Этот успех он рассчитывает закрепить. На развитие инфраструктуры Северной Англии правительство намерено выделить 78 миллиардов фунтов стерлингов, на 34 миллиарда к 2023 году увеличится финансировании британской системы здравоохранения.Скоро программу нового правительства объявит королева Елизавета Вторая. В следующем году Джонсон планирует серьезно изменить структуру кабинета министров, отказавшись от департамента по Brexit и объединив ряд министерств, чтобы они после выхода из Евросоюза сфокусировались над развитием новых торговых отношений."Мы будем объединять и поднимать, собирать воедино наше восхитительное Соединенное Королевство — Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию — чтобы всем вместе идти вперед, открывая потенциал всей страны и предоставляя возможность развиваться нашей нации. После пяти недель предвыборной кампании я понял, что страна заслуживает отдыха от споров и политики и пора завершить разговоры о Brexit", — заявил Джонсон.Многое будет зависеть от результатов переговоров о новом торговом соглашении с Евросоюзом. Отведенный для этого срок — до конца 2020 года — главный переговорщик со стороны Брюсселя Мишель Барнье уже назвал нереалистичным. Это значит, что период неопределенности для Великобритании может затянуться и грозит негативными последствиями для экономики страны.Но в любом случае победа Джонсона сдвинула Brexit с мертвой точки и повлечет за собой немало перемен. Уход Великобритании неизбежно повлияет на динамику развития Евросоюза. Балканским странам, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Албании, которые имеют статус кандидатов на вступление в ЕС, уже не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Лондона. У самих британцев возникает целый ряд острейших территориальных проблем.Повторного референдума о независимости начинает требовать Шотландия. Шотландская национальная партия на этих выборах получила рекордные для себя 48 мандатов в британском парламенте. Шотландия голосовала против Brexit, и ее лидер Никола Стерджен уже заявила в телефонном разговоре с Джонсоном, что результаты минувших выборов указывают на необходимость провести еще один плебисцит."Я жестко сформулировала ему, что у меня есть мандат на то, чтобы предоставить людям возможность выбора. Он подтвердил свою позицию, что он против этого. Но давайте посмотрим на реальность. Выборы для Шотландии означали четкий водораздел. Совершенно ясно, что Шотландия желает себе другого будущего. Не того, что выбрала себе остальная часть Великобритании. И Шотландия хочет иметь право определять свое будущее самостоятельно", — отметила Стерджен.Еще сложнее ситуация в Северной Ирландии, которая также голосовала против Brexit. Даже его сторонники не поддерживают условия выхода из Евросоюза, о которых договорился Джонсон. Так называемые лоялисты — сторонники сохранения союза с Великобританией — боятся, что таможенные барьеры в итоге отрежут их от остальной части страны. К тому же выборы изменили в этом регионе расстановку сил, ослабив позиции главных союзников Лондона — из Демократической юнионистской партии, которая фактически сравнялась с оппонентами из республиканской "Шинн Фейн"."В Северной Ирландии демократические юнионисты потеряли два из 10 мандатов. Теперь их меньше в британском парламенте, чем националистов и республиканцев. "Шинн Фейн" считает, что Brexit даст возможность объединения Ирландии в случае, если Север будет против его воли в следующем году выведен из состава ЕС. Теперь, когда сделка Джонсона с ЕС по Brexi. практически гарантированно пройдет через Палату общин, в ближайшие годы в провинции начнутся серьезные перемены — нарастают слухи о референдуме об ирландском единстве", — пишут СМИ.Одержав убедительную и гарантировав Brexit, Джонсон рискует потерять единство страны. И неизвестно, в каком виде королевство подойдет к следующим выборам, которые состоятся через пять лет, если, конечно, не случится ничего чрезвычайного.