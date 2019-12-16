Футбольный клуб Пари Сен-Жермен добился разгромной победы в матче 18 тура чемпионата Франции против Сент-Этьена. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан. Свой вклад в успех ПСЖ внес бывший игрок Зенита Леандро Паредес.

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" добился разгромной победы в матче 18 тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан. Свой вклад в успех "ПСЖ" внес бывший игрок "Зенита" Леандро Паредес.Аргентинский полузащитник стал автором первого гола в матче, поразив ворота соперника уже на девятой минуте. Этот гол стал первый для Паредеса в составе парижского клуба. Почин экс-зенитовца поддержал Килиан Мбаппе, оформивший дубль и итальянец Мауро Икарди.Разгром "Сент-Этьена" позволил "Парижу" набрать 42 очка и по-прежнему возглавлять таблицу Лиги 1. Победная серия подопечных Томаса Тухеля в чемпионате Франции достигла пяти матчей. Отрыв от идущего вторым "Марселя" составляет семь очков.