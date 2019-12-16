Cреди массовых профессий будут востребованы водители, официанты, курьеры и продавцы, а среди узкоквалифицированных - программисты и специалисты по таргетированной и контекстной рекламе.

Наиболее востребованными специалистами среди массовых профессий в 2020 году станут водители, официанты, курьеры, продавцы, а среди узкоквалифицированных - специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, высококвалифицированные инженерно-технические специалисты. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Работа.ру.Эксперты портала по трудоустройству полагают, что наиболее востребованными специалистами в 2020 году среди массовых профессий станут также повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры. Кроме того, среди узкоспециализированных профессий будут востребованы email-маркетологи, SMM-специалисты, SEO-специалисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data, тестировщики, product-менеджеры, project-менеджеры."Что касается массового сегмента, то с открытием новых точек продаж в ретейле, например, вырастет спрос на продавцов-кассиров. А что касается "узких" профессий, то сейчас такая ситуация, что даже традиционный офлайн-бизнес цифровизируется и открывает IT-направления. Соответственно, им необходимы программисты, аналитики, продакт-менеджеры. IT-компании ускоряют темпы разработки - проекты становятся больше, открываются новые направления работы с большими данными, искусственным интеллектом, а это тоже требует расширение штата", - говорится в документе.Согласно предыдущим исследованием экспертов, среди 1000 российских работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний."В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат расти на уровне 7-9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем - в среднем на 10-12% по рынку", - полагают аналитики. Они также предположили, что компании из сфер ретейла, производства и строительства в 2020 году также увеличат зарплаты своим сотрудникам.В исследовании отмечается, что в 2019 году больше всего заработные платы выросли в IT-сфере - на 10,2%, следом идет банковская сфера - на 7,6% и на третьем месте маркетинг и реклама - на 7,4%.Средняя зарплата специалистов в IT-сфере в Москве по состоянию на декабрь составила 92 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат специалисты в сфере транспорта и логистики. Средняя зарплата по Москве в этой сфере составляет 75 тыс. рублей. И на третьем месте сфера производства со средней зарплатой 71 тыс. рублей, выяснили эксперты рынка труда.