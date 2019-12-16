В минувшее воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области произошла серьезная авария. Автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 49 ..

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области произошла серьезная авария. Автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся.В салоне находились 49 человек. 25 пассажиров получили травмы, состояние 13 из них описывается как средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Нижегородской области.По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. В момент ДТП в регионе шел снег с дождем. Как уточняет , водитель не справился с управлением.