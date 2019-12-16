Новые отношения бывшего мужа певицы Ани Лорак, судя по всему, потерпели фиаско. 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с моделью.

Новые отношения бывшего мужа певицы Ани Лорак, судя по всему,потерпели фиаско. 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался смоделью.Как оказалось, экс-супруг Ани Лорак и красавица брюнетка СамияАхметова больше не пара. Теперь уже бывшие влюбленные отписались друг от другав соцсетях и удалили все совместные фотографии.О расставании говорят и душещипательные посты, которые теперьвыкладывает модель. Ахметова пишет, что разочарована в любви и отношениях.Интересно, что Мурат Налчаджиоглу перемены в личной жизниникак не комментирует. Бывший муж Ани Лорак предпочитает отчитываться передподписчиками о проделанной работе, изредка он публикует фото и видео с дочерьюСофией.1 Ноя 2019 в 7:48 PDTНапомним, Лорак и Налчаджиоглу развелись после появления в2018 году видео, которое быстро стало резонансным. В кадре тогда еще мужартистки весело проводил время в ночном клубе. Компанию ему составляла молодаядевушка. Мурат недвусмысленно обнимал спутницу и трогал за интимные места.В итоге подала на развод. Мурат Налчаджиоглу хотелбыло судиться за имущество вокалистки, однако по каким-то причинам передумал иотозвал иск. По словам певицы, она не препятствует общению бывшего мужа с ихобщей дочерью Софией и часто приглашает его в гости.После расставания с супругом закрутила роман с26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Рядом с молодымизбранников звезда кажется счастливой. Об этом сообщает StarHit.