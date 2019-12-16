Новые отношения бывшего мужа певицы Ани Лорак, судя по всему,
потерпели фиаско. 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с
моделью.
Новые отношения бывшего мужа певицы Ани Лорак, судя по всему,
потерпели фиаско. 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с
моделью.
Как оказалось, экс-супруг Ани Лорак и красавица брюнетка Самия
Ахметова больше не пара. Теперь уже бывшие влюбленные отписались друг от друга
в соцсетях и удалили все совместные фотографии.
О расставании говорят и душещипательные посты, которые теперь
выкладывает модель. Ахметова пишет, что разочарована в любви и отношениях.
Интересно, что Мурат Налчаджиоглу перемены в личной жизни
никак не комментирует. Бывший муж Ани Лорак предпочитает отчитываться перед
подписчиками о проделанной работе, изредка он публикует фото и видео с дочерью
Софией.
1 Ноя 2019 в 7:48 PDT
Напомним, Лорак и Налчаджиоглу развелись после появления в
2018 году видео, которое быстро стало резонансным. В кадре тогда еще муж
артистки весело проводил время в ночном клубе. Компанию ему составляла молодая
девушка. Мурат недвусмысленно обнимал спутницу и трогал за интимные места.
В итоге подала на развод. Мурат Налчаджиоглу хотел
было судиться за имущество вокалистки, однако по каким-то причинам передумал и
отозвал иск. По словам певицы, она не препятствует общению бывшего мужа с их
общей дочерью Софией и часто приглашает его в гости.
После расставания с супругом закрутила роман с
26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Рядом с молодым
избранников звезда кажется счастливой. Об этом сообщает StarHit.