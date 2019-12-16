Глава правительства Финляндии Санна Марин прокомментировала слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, позволившего себе назвать ее продавщицей.

Глава правительства Финляндии Санна Марин прокомментировала слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, позволившего себе назвать ее "продавщицей"."Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет", — заявила Санна Марин.34-летняя Санна Марин была назначена президентом на должность премьер-министра Финляндии 10 декабря, став самым молодым политиком на этом посту в мире, сообщает РИА Новости.Глава МВД Эстонии Март Хельме назвал это назначение угрозой стабильности Финляндии.Комментируя ее назначение, Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о том, что любая кухарка может стать министром. "Вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — заявил он эстонским СМИ.Эти комментарии вызвали широкий общественный резонанс. Позднее Март Хельме пояснил, что выражал личное мнение, а не позицию правительства Эстонии.