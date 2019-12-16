В голландском чемпионате новая тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер одного из самых титулованных клубов ПСВ Марк ван Боммел.

В голландском чемпионате новая тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер одного из самых титулованных клубов ПСВ ("Эйндховен") Марк ван Боммел.В понедельник ПСВ официально объявил о завершении сотрудничества с Марком ван Боммелом. Причиной отставки стало неудачное выступление ПСВ в первом круге. После 17 матчей брабантцы идут на четвертом месте и отстают от лидеров – "Аякса" и "Алкмара" на 10 очков. Кроме того, команда неудачно выступила в еврокубках. ПСВ не смог пробиться в групповую стию Лиги чемпионов и не смог выйти из группы в Лиге Европы. В воскресенье ПСВ проиграл принципиальному сопернику "Фейеноорду" 1:3. После этой встречи руководство клуба приняло решение об отставке тренера.Бывший полузащитник ПСВ, "Баварии", "Милана" и сборной Голландии Марк ван Боммел возглавил ПСВ в июне 2018 года. В прошлом сезоне брабантцы заняли второе место в чемпионате.