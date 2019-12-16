2020 год будет насыщенным: нас ожидает множество астрологических событий, которые обещают новые возможности и влекут за собой перемены – как в жизни отдельных людей, так и на уровне государств. Астролог Валерия Васильева делится подробным астрологическим прогнозом на предстоящий год.

2020 годбудет насыщенным: нас ожидает множество астрологических событий, которыеобещают новые возможности и влекут за собой перемены – как в жизни отдельныхлюдей, так и на уровне государств. делится подробнымастрологическим прогнозом на предстоящий год.10 январяпроизойдет лунное затмение в созвездии Рака. Коснется оно всех нас, но большевсего его почувствуют Раки и Козероги, особенно родившиеся с 7 по 13 июля и с 7по 13 января. Затмение – это всегда перемены, порой неожиданные. А еще этовозможность заложить что-то новое и судьбоносное. В древние времена астрологиотносились к затмениям настороженно, потому как они всегда несли элементфатума. Поэтому существуют определенные правила поведения в день затмения, атакже за три дня до и три дня после него:Не начинатьникаких важных делНи в коемслучае не планировать операции и серьезные манипуляции со здоровьемНе приниматьважных решенийКрупныепокупки лучше также отложитьА вот есливы хотели избавиться от чего-то – бросить курить, похудеть, расстаться навсегдас изжившими себя отношениями, то затмение, это самое подходящее время для этогоПочти в этоже время в знаке Козерога соединятся две очень мощные и серьезные планеты —Сатурн и Плутон. Первый символизирует систему, ответственность, политику,структуру; второй олицетворяет трансформацию, перемены, начало нового этапа.Последний раз такое соединение было в 1982 году. Стоит ожидать серьезныхперемен на политической арене и наблюдать зарождение новых трендов, возможнаперестройка системы. Обстановка будет накаляться. Высока вероятность, что насждет выраженное противостояние лидеров двух стран. Это соединение запуститновый цикл событий, который мы будем ощущать еще долго.Сюрпризы и неожиданные соединения в небеТакже в январенас ожидают сюрпризы. Уран – планета неожиданностей, всего необычного и нового– выйдет из ретро-фазы и продолжит директное движение. Перемены окажутсянеожиданными и, скорее всего, мы все их почувствуем, в особенности это коснетсяТельцов и Скорпионов. По аналогичному градусу в созвездии Тельца Уран ужепроходил весной 2019 года: можете вспомнить какие события того периодапроисходили в вашей жизни, они могут получить новый виток развития.С 17 февраляпо 10 марта Меркурий будет находиться в ретрофазе. Меркурий находится оченьблизко к Земле, поэтому его ретрофазы мы ощущаем особенно сильно. Меркурий вастрологии отвечает за обучение, контакты, информацию, знакомства, общение,планы, документы, поездки, переговоры, а также технику и транспортные средства.На ретрофазе все дела, связанные с этими сферами, могут замедлиться. Нерекомендуется в период с 17 февраля по 10 марта покупать автомобили и технику,планировать переезды, назначать переговоры и подписывать важные документы.Можно: завершать старые дела, избавляться от ненужных вещей, возобновлятьобучение либо отношения. На ретромеркурии часто всплывают люди из прошлого,бывшие возлюбленные, друзья, с которыми была долгая пауза в общении, неудивляйтесь!В концемарта-апреле случится еще одно интересное соединение – Плутона и Юпитера. Содной стороны, это хорошо: такое соединение планет может дать всем нам большиевозможности, так как Юпитер – очень позитивная планета, в древности ее называлиПланета Королей или Планета Большого Счастья. Но с другой стороны, на уровнегосударств возможны перемены в сфере мировых финансов, убеждений, идеологии,религии, социума. Возможны серьезные колебания доллара. 25 апреля Плутон развернетсяв ретрофазу, в которой будет находиться до 04 октября. Плутон – это планетатрансформаций, и конечно наибольшую трансформацию, наибольшие перемены онпринесет Козерогам и Ракам, родившимся с 11.01 по 15.01 и с 11.07 по 15.07соответственно, для которых 2020 год будет годом больших перемен.Любовь и развитие13 маяВенера будет находиться в ретрофазе до 25 июня. Венера отвечает за любовь,красоту и финансы. Поэтому в этот период лучше не планировать никаких дел,связанных с красотой: пластические операции, инъекции, смена имиджа. Результатможет быть не таким, как вы ожидаете, поэтому рекомендуется отложить все этивещи на конец июня. Так же, как и на ретромеркурии, здесь могут объявитьсябывшие возлюбленные.В целом вмае-июне лучше не планировать важных дел, финансовых операций, переговоров синостранцами, крупных инвестиций, дорогостоящих покупок. Сразу пять планетперейдут в ретро-фазу – обстановка на небе будет заторможенной, а проекты наЗемле также не получат развития. Планируйте на это время отдых или постарайтесьзавершить незаконченные дела.5 июня произойдетЛунное затмение в знаке Стрельца. Больше всего это затмение коснется Стрельцови Близнецов, родившихся со 2 по 8 декабря и со 2 по 8 июня. 21 июня произойдеткольцевое солнечное затмение. Затронет оно в большей степени людей, чьи днирождения с 18 июня по 24 июня и с 18 декабря по 24 декабря. Следующее затмениебудет 5 июля, и больше всего оно затронет тех, кто родился с 2 июля по 8 июля,а также с 2 января по 8 января. Но и все остальные также ощутят действиезатмений, в той или иной степени. Рекомендации на затмения стандартные(смотрите выше).С 18 июня по12 июля Меркурий снова будет ретроградным, что добавит сложности в это и безтого непростое время с точки зрения астрологии. Лучше взять отпуск в это время,только не желательно лететь в дни затмений.15 августаперемены снова затронут Тельцов и Скорпионов, Уран развернется в обратноедвижение в знаке Тельца. С 9 сентября и почти на два месяца, Марс – планетадействия, активности и мотивации – вступит в ретро-фазу. Может возникнутьощущение нехватки энергии и сил. Хорошее время пересмотреть свою активность испособы достижения целей. Будьте осторожны на дорогах, в спортзале, лучшене планировать операций на это время.В октябрезавершат ретро-фазу Юпитер, Сатурн и Плутон. Это значит, все дела могутсдвинуться с мертвой точки. Развитие могут получить финансовые дела, переговорыс иностранцами и крупные сделки – все, что связано с расширением. Хорошее времязаводить отношения и вступать в брак, за исключением периода ретро-Меркурия, с14 октября по 3 ноября.Рождение новой историиВ концеоктября и в ноябре Юпитер, Сатурн и Плутон будут находиться очень близко друг кдругу в знаке Козерога. Такое бывает очень редко и, как правило, когдасоединяются три дальние планеты, всегда рождается история! Конечно, когдапроисходит такое мощное соединение, это всегда возможность для каждого из нас,а в какой сфере, зависит от вашего личного гороскопа.30 ноября —лунное затмение в знаке Близнецов. Стрельцам, у кого дни рождения с 27 ноябряпо 3 декабря и Близнецам, чей день рождения с 27 мая по 3 июня, стоит обратитьвнимание на рекомендации: отложить важные переговоры, запуск нового проекта,финансовые сделки, крупные покупки, операции, свадьбы в эти даты лучше непланировать.14 декабря —последнее в 2020 году солнечное затмение, больше всего перемен оно принесетлюдям, родившимся с 11 по 17 декабря и с 11 по 17 июня. И одновременносблизятся две планеты-гиганта солнечной системы – Юпитер и Сатурн. Точноесоединение произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. На такомсоединении закладываются долгосрочные исторические тренды. Скорее всего насждут изменения на политической арене и внутри государства. Юпитер и Сатурнсоединяются раз в 20 лет, последний раз такое было в 2000 году, и совпало синаугурацией президента. Если вы мечтаете в 2020 году открыть бизнес, илизапустить проект, начать какое-то важное для вас дело – дерзайте именно в этотдень, закладывайте фундамент важных проектов. Все, что начинается на соединенииЮпитера с Сатурном – это всерьез, с успехом и надолго.2020 годдействительно богат на события. Переломные моменты, большие возможности, серьезнаятрансформация, противостояние будет накаляться, а развязка случится в последниедве недели года.