Испанский наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после победы горожан над лондонским Арсеналом (3:0) отметил, что его команда выглядела очень хорошо. При этом каталонец посетовал, что случались матчи, когда при отличной игре МанСити проигрывал.

Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы "горожан" над лондонским "Арсеналом" (3:0) отметил, что его команда выглядела очень хорошо. При этом каталонец посетовал, что случались матчи, когда при отличной игре "МанСити" проигрывал."Мы победили, — цитирует наставника манкунианцев Sky Sports. – Мы знали, что выезд к "Арсеналу" – это всегда нелегко. Но я не разочарован, поскольку мы сыграли великолепно. Мы говорили о свободных зонах, которые не находили достаточно хорошо. Мы говорили об этом и стали играть лучше, когда Бернарду Силва вышел на поле"."Мы проигрывали матчи в этом сезоне, а в прошлом уступили лишь в нескольких играх. Иногда мы играем гораздо лучше, чем сегодня, и проигрываем. Футбол порой предполагает анализ игры, а не только результата", — сказал сеньор Пеп.Гвардиола прокомментировал возможный уход из команды Артеты: "Артета – часть того огромного успеха, что мы добились. Важная часть. Но, что случится, то случится. В конце концов, это личное. Если он хочет работать самостоятельно, то мы открыты к разговору. Я не хочу, чтобы он чувствовал дискомфорт".