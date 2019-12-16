Шведский футболист Златан Ибрагимович продолжает размышлять над новым местом продолжения своей карьеры. Пока основным претендентом на шведа является итальянский Милан, однако теперь в услугах Златана заинтересованы на Британских островах.

Шведский футболист Златан Ибрагимович продолжает размышлять над новым местом продолжения своей карьеры. Пока основным претендентом на шведа является итальянский "Милан", однако теперь в услугах Златана заинтересованы на Британских островах.Итальянский журналист Танкреди Палмери уже дал понять, что Ибрагимович может стать игроком одного из клубов английской премьер-лиги, сообщает Чемпионат.Com. Впрочем, имя претендента на звездного шведа пока остается неизвестным.Помимо англичан и "Милана" ранее сообщалось об интересе к Ибре со стороны еще двух итальянских клубов – "Наполи" и представителя Серии "С" "Монцы".Напомним, что у Ибрагимовича истекает контракт с американским "Лос-Анджелесом Гэлакси". За клуб MLS он выступал с 2018 года. За это время он сыграл в футболке "галактики" 56 матчей, забив в них 52 гола.