Миланский Интер завершил ничьей матч 16 тура чемпионата Италии по футболу против Фиорентины. Встреча проходила в Флоренции на стадионе Артемио Франки и завершилась со счетом 1:1.

Миланский "Интер" завершил ничьей матч 16 тура чемпионата Италии по футболу против "Фиорентины". Встреча проходила в Флоренции на стадионе "Артемио Франки" и завершилась со счетом 1:1.Подопечные Антонио Конте смогли забить быстрый гол после того, как на восьмой минуте ворота "лилий" поразил Борха Валеро. Однако развить свой успех у "нерадзурри" не получилось. Более того, уже в добавленное время нападающий "Фиорентины" Душан Влахович "украл" у "Интера" победу, забив ответный гол на 92 минуте.По итогам 16 встреч Серии "А" "Интер" набрал 39 очков и сравнялся с туринским "Ювентусом", который накануне обыграл "Удинезе". Теперь в чемпионате Италии установилось двоевластие. Отрыв лидеров турнира от идущего третьим "Лацио" составляет шесть очков.