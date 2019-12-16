Согласно исследованиям, больше 30 процентов своего бюджета россияне тратят на еду. Сразу в нескольких регионах этот показатель выше.

Согласно исследованиям, больше 30 процентов своего бюджета россияне тратят на еду. Сразу в нескольких регионах этот показатель выше.По итогам прошлого года рейтинг возглавила Ингушетия, передает телеканал "Россия 24". Ее жители тратят на продукты питания больше половины от общего семейного дохода — почти 58 процентов. Следом идет Дагестан — почти 54 процента. Жители еще десяти российских регионов расходуют на еду более 40 процентов своих денег. Низкие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе — 23 процента, а также в Москве — 24 процента. Меньше всего тратят на продукты жители Татарстана — 21 процент.Эксперты отмечают, что в большой степени доля затрат на продукты питания зависит от благосостояния жителей. Немаловажное значение имеют также уровень цен и исторически сложившиеся традиции быта в конкретном субъекте РФ.